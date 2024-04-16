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دراما المتحدة

جدول امتحانات المواد خارج المجموع لجميع المراحل الدراسية بالدقهلية

كتب:

آية حسنين
08:26 م | الثلاثاء 16 أبريل 2024
امتحانات

امتحانات

أعلن ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، جدول امتحانات المواد غير المضافة للمجموع خلال الترم الثاني للصفوف سواء الابتدائية والإعدادية والثانوية.

جدول امتحانات المواد غير مضافة للمجموع

وأشار «شعبان» إلى أن جدول امتحانات المواد غير المضافة للمجموع في الترم الثاني كالآتي:

الصف الأول الإعدادي

- السبت 27 أبريل: مادة التربية الدينية ومستوى رفيع لغة أولى

- الاثنين 29 أبريل: مادة التربية الفنية والحاسب الآلي ومستوى رفيع لغة ثانية

الصف الثاني الإعدادي

- السبت 27 أبريل: مادة التربية الدينية ومادة مستوى رفيع لغة أولى

- الاثنين 29 أبريل: مادة التربية الفنية ومادة الحاسب الآلي، ومادة مستوى رفيع لغة ثانية.

الصف الرابع الابتدائي

- السبت التربية الدينية ومستوى رفيع لغة أولى ومستوى رفيع لغة ثانية

الصف الخامس الابتدائي

- الاثنين 29 أبريل: مادة التربية الدينية ومادة مستوى رفيع لغة أولى ومستوى رفيع لغة ثانية

الصف السادس الابتدائي

- السبت 27 أبريل: مادة التربية الدينية ومستوى رفيع لغة أولى، ومستوى رفيع لغة ثانية

الصف الثاني الثانوي

- الاثنين 29 أبريل: مادة المواطنة وحقوق الإنسان ومادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

- الثلاثاء 30 أبريل: مادة التربية الدينية ومادة تكنولوجيا الزراعة والصناعة

 

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