سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 17-4-2024 في البنوك

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 17-4-2024، استقرارا ملحوظا، وذلك وفقًا لآخر تحديثات معلنة من المواقع الرسمية للبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، حيث تختلف اختلافا طفيفا فيما بينها.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 17-4-2024

وتنشر «الوطن» سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 17-4-2024، في مختلف البنوك المصرية، وفق آخر تحديثات البنوك عبر مواقعها على الإنترنت.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 17-4-2024، نحو 48.48 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

كما سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 17-4-2024 48.50 جنيه للشراء، و48.60 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

كما سجل سعر الدولار اليوم عند 48.50 جنيه للشراء، و48.60 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

سعر الدولار اليوم في بنك CIB

ووصل سعر الدولار اليوم إلى 48.53 جنيه للشراء و48.63 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديث في بنك cib.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.50 جنيه للشراء، و48.60 جنيه للبيع، في بنك مصر.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وسجل سعر الدولار اليوم 48.70 جنيه للشراء، و48.80 جنيه للبيع، في مصرف أبوظبي الإسلامي.