باحث سياسي: زيارة شولتس بمثابة مسار أوروبي مستقل عن واشنطن تجاه بكين

قال إلهام لي، باحث في العلوم السياسية، إن هناك مسارا جديدا أمام العلاقات الصينية الأوروبية أو خيار العودة للحرب الباردة مع الدول الأوروبية والولايات المتحدة، لكن زيارة المستشار الألماني أولاف شولتس للصين تدل على أن هناك مسارا مختلفا عن المسار الأمريكي تجاه الصين، ومن الملاحظ أن «شولتس» زار العديد من أفرع الشركات الألمانية في الصين.

وأضاف «لي»، خلال مداخلة ببرنامج «مطروح للنقاش»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، أن هناك مواقف ثابتة من الجانب الألماني تجاه الصين، عندما يدور الحديث عن تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، وإيجاد المزيد من المفاهيم المشتركة بين الجانبين، خاصة أن هناك خلافات واضحة بين ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وحتى مع الولايات المتحدة.

ولفت أن المصالح المشتركة بين الصين والدول الأوروبية تطال ليس فقط بكين ولكن أيضا لألمانيا وفرنسا وعدد من الدول الأوروبية، على الرغم من الخلافات بين الصين والدول الأوروبية بشأن الأزمة الأوكرانية إلا أن هذا لا يؤثر على التعاون التجاري والاقتصادي.