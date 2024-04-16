فرص عمل للخريجين حتى سن 52 عاما.. اعرف الشروط والمميزات

كشفت الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالتعاون مع شركة مايكرسوفت، فرص عمل في شركة للأمن والحراسة، مع ضرورة توافر بعض الشروط في المتقدمين.

ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة، عبر «فيسبوك»، تفاصيل الوظائف الشاغرة، مشيرة إلى حاجة شركة الحراسات للتعيين في بعض التخصصات بها.

فرص عمل بشركة حراسات

وتطلب الشركة شغل وظيفة أمن إداري بالبنوك.

متطلبات الوظيفة:

يجب توافر بعض الشروط، للحصول على فرص العمل المتاحة، وهي:

1- الحصول على مؤهل متوسط فوق متوسط أو عالي.

2- السن من 22 إلى 52 سنة.

3- يشترط إجادة القراءة والكتابة.

4- تقديم موقف واضح من التجنيد.

مميزات الوظيفة

هناك بعض الحقوق والمميزات التي يمكن الحصول عليها والتمتع بها عند شغل هذه الوظيفة وهي:

مرتبات مجزية.

تأمين طبي.

تأمين اجتماعي.

تأمين على الحياة.

إجازات وزيادات سنوية.

طريقة التقديم للوظيفة

على الراغبين في التقديم على فرص العمل الشاغرة يرجى ملء الاستمارة التالية: (اضغط هنا)

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