اليوم.. آخر موعد للتقديم بوظائف «الأبنية التعليمية»

ينتهي خلال ساعات التقديم على الوظائف القيادية الشاغرة في هيئة الأبنية التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي أعلن عن تفاصيلها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

شروط التقديم على وظائف هيئة الأبنية التعليمية

- الحصول على مؤهل عال يتواءم مع تنوع وطبيعة العمل.

- القدرة على استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته ذات الصلة بمجال عمله.

-المعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية.

- المعرفة الكافية باللوائح والقوانين والإجراءات التي تحكم نظام العمل.

- قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في المستوى الوظيفي الأول للمتقدمين من داخل الجهاز الإداري بالدولة أو قضاء مدة كلية مقدارها 17 على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة للمتقدم من خارج الجهاز الإداري للدولة.

المستندات المطلوبة

ومن بين المستندات المطلوبة: بيان بالإنجازات والإسهامات السابقة ومقترحات التطوير بملف مكون مـن 7 نسخ و4 صور شخصية حديثة ولن ينظر إلى الطلبات الواردة بالبريد.

آخر موعد للتقديم

تقدم الطلبات على النموذج المعد لذلك إلى الأمانة الفنية بالإدارة العامة للموارد البشرية بمقر الهيئة الكائن في 3 شارع حسن المأمون، مدينة نصر، القاهرة، وآخر موعد للتقديم اليوم خلال مواعيد العمل الرسمية من التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرا، وفقا لبوابة الوظائف الحكومية.