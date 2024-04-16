وظائف وزارة النقل 2024.. آخر موعد للتقديم اليوم

حددت وزارة النقل عدد الوظائف المطلوبة في الهيئة العامة للطرق والكباري، التابعة لها، والتي أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن تفاصيلها وشروطها، والتي ينتهي التقديم عليها اليوم.

وطبقا لبوابة الوظائف الحكومية، الوزارة أعلنت حاجتها لتعيين 100 شخص في وظيفة سائق سادس و70 آخرين في وظيفة حرفي رصف سادس المستوى السادس (ب)، وبشرط أساسي ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عامًا في في تاريخ نشر الإعلان.

شروط وظائف النقل

ومن بين الشروط، أن يكون المتقدم ذكر مصري الجنسية، لديه رخصة قيادة مهنية سارية بالنسبة لوظيفة سائق سادس، وأن يكون فقط حاصل على مؤهل أقل من المتوسط، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد اعتباره.

من بين المستندات المطلوبة، الموقف من الخدمة العسكرية، وصحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو الهيئة العامة للطرق والكباري.

التقديم الكترونيا عن طريق بوابة الوظائف الحكومية على الرابط ، وآخر موعد للتقديم اليوم 16 أبريل 2024.