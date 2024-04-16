استعدادات مكثفة لمواجهة تقلبات الطقس في قنا

أعلنت محافظة قنا رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية واتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع أي تداعيات لموجة الرياح الجنوبية الغربية التي قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق الصحراوية، بناء على تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن عدم استقرار حالة الطقس خلال الفترة الحالية.

رفع حالة الطوارئ في قنا

وكلف اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، رؤساء الوحدات المحلية والمديريات والهيئات الخدمية، بالتواصل الدائم مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية بديوان عام المحافظة، وربطه بغرف العمليات الفرعية بالمديريات الخدمية ومجالس المراكز والمدن، و تكليف إدارة المرور باتخاذ التدابير اللازمة ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة على الطرق السريعة والفرعية لمواجهة أية تداعيات، ووضع طرق بديلة في حالة غلق بعض الطرق، والتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية والمرافق العامة.

متابعة جاهزية المعدات وفرق الطوارئ

كما وجه محافظ قنا بمتابعة غرف العمليات والاطمئنان على جاهزية المعدات وفرق الطوارئ بالمديريات والوحدات المحلية، مناشدا المواطنين بالالتزام بتعليمات «الأرصاد» نظرا لعدم استقرار الأحوال الجوية نتيجة الرياح الجنوبية الغربية التي قد تكون مثيرة للرمال والأتربة، مع ضرورة توخي الحذر حال تواجدهم خارج المنازل والابتعاد عن أي مصادر وأماكن قد تشكل خطورة على أمنهم وسلامتهم.