هل خالفت أسرة شيرين سيف النصر وصيتها بإقامة عزاء؟.. مدير أعمالها يكشف التفاصيل

أقامت أسرة الفنانة الراحلة شيرين سيف النصر مساء اليوم عزاء خاص بها في مسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين، وذلك على الرغم من إعلان شقيقها شريف سيف النصر عن وصيتها، والتي طالبت خلالها بعدم إقامة عزاء بعد رحيلها.

مخالفة وصية شيرين سيف النصر.. مدير أعمالها يكشف التفاصيل

وكشف خالد محيي الدين مدير أعمال الفنانة شيرين سيف النصر حقيقة الأمر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» وقال إن الجمهور فهم الأمر خطأ، فقد كانت وصيتها خاصة بالجنازة وليس العزاء، وبالفعل لم يتم إعلان خبر وفاتها إلا بعد إقامة صلاة الجنازة عليها ودفنها.

وتابع خالد محيي الدين بأن العزاء لم توصي به الفنانة شيرين سيف النصر، ولذلك تم اقامة عزاء لها.

يذكر أن شريف سيف النصر شقيق الفنانة شيرين سيف النصر، كان قد شارك جمهوره بمنشور كشف من خلاله وصيتها حيث قال: «توفيت إلى رحمة الله اليوم أختي الصغيرة غير الشقيقه الفنانه شيرين هانم إلهام سيف النصر، وتمت الصلاة والدفن في مقابر العائلة في هدوء وسكينه كما طلبت الراحله، وتقتصر المراسم على ذلك بدون عزاء طبقا لوصيتها».