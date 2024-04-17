خطر يهدد 45 مليون أمريكي.. تحذيرات جديدة من إعصار قوي يضرب البلاد

يتعرض نحو 45 مليون أمريكي لخطر العواصف الرعدية الشديدة من نبراسكا عبر أجزاء من الغرب الأوسط والولايات الجنوبية الوسطى من الثلاثاء إلى الخميس، حسبما حذر مركز التنبؤ بالعواصف التابع لهيئة الأرصاد الجوية الوطنية، والذي جدد تحذيراته بشأن الإعصار ورفع مستوى الخطر لمستوى خطر معزز 3/5 من العواصف الرعدية الشديدة لأجزاء من أيوا وشمال ميسوري وإلينوي يوم الثلاثاء.

الظروف مواتية لتكوين الأعاصير

وبحسب موقع «أكسيوس» فإن الإعصار غطى جميع ولايات أيوا وشمال ميسوري وغرب إلينوي تقريبًا، ما يشير إلى أن الظروف كانت مواتية لتكوين الأعاصير، وأن هذه العواصف ستشكل تهديدًا لتساقط حبات البَرَد الكبيرة جدًا والرياح المدمرة والأعاصير، بما في ذلك خطر حدوث إعصار قوي مدمر.

وضربت سلسلة من العواصف الرعدية الشديدة المدمرة معظم أنحاء ولاية بنسلفانيا، وفي حين أن شهر أبريل يمثل عادة بداية موسم الطقس القاسي في معظم أنحاء الولايات المتحدة، إلا أن هذا كان مبكرًا بشكل غير معتاد لمثل هذا الخط المدمر من العواصف حتى الآن في الشمال والشرق.

وعلى الرغم من أنها لا تحظى بنفس القدر من الاهتمام الذي تحظى به الأعاصير، إلا أن حبات البرد الكبيرة يمكن أن تسبب خسائر اقتصادية كبيرة من السيارات والمنازل والمحاصيل المتضررة.