2996 مواطنا تلقوا خدمات طبية متنوعة بمستشفى الحامول المركزي خلال أيام العيد

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، نجاح مستشفى الحامول المركزي، بقيادة الدكتور أحمد مصباح، مدير المستشفى، في تقديم الخدمات الطبية المتنوعة لـ2996 مواطنا خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك بتوجيهات الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ.

تقديم خدمات طبية لـ2996 مواطنا بمستشفى الحامول المركزي

وفقاً لبيان صادر عن مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، استقبل مستشفى الحامول المركزي خلال أيام عيد الفطر المبارك 2570 مريضا بقسم الطوارئ، و40 حالة حادث سير، و4 حالات تسمم، وتم إجراء عملية زائدة دودية، كما تم استقبال 3 حالات ولادة طبيعية، وحالة جراحة عظام، وحجز 10 مرضى بأقسام الرعاية المركزة، وتم عمل أشعة عادية لـ337 حالة، وأشعة تليفزيونية لـ30 حالة.

خطة مسبقة لمواجهة الطوارئ خلال عيد الفطر

وأكد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنّ مستشفى برج الحامول المركزي أعد خطة مسبقة للتعامل والاستعداد خلال فترة عيد الفطر المبارك بعمل غرفة أزمات لمواجهة أي حدث طارئ، وتشكيل فريق الانتشار السريع المكون من أطباء بمختلف التخصصات الحرجة، لمواجهة الأحداث الطارئة داخل وخارج المستشفى في أي مكان بالمحافظة.