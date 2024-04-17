كم يتبقى على عيد الأضحي المبارك 2024؟.. البحوث الفلكية توضح

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن عدد الأيام المتبقية على أول أيام عيد الأضحى المبارك 2024 وفقا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد.

ويوافق العيد يوم الأحد 16 يونيو المقبل، على أن تكون وقفة عرفات يوم السبت 15 يونيو، موضحة أنه بداية من غدا الخميس يكون متبقي على العيد 58 يوما فلكيا.

الأيام المتبقية على عيد الأضحى 2024

وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مواعيد الأعياد كعيد الفطر المبارك وعيد الأضحى ورأس السنة الهجرية وبداية الشهور العربية يتم احتسابها فلكيا، وأن الرأي النهائي لبداية ونهاية الشهور العربية الهجرية يكون لدار الافتاء المصرية وفقا لاستطلاع أهلة الشهور بدايتها و نهايتها.

موعد عيد الأضحى المبارك 2024

وتابع، أن استطلاع أهلة الشهور العربية يكون بالتنسيق بين اللجنة العلمية بالمعهد واللجان الشرعية بدار الافتاء المصرية وهيئة المساحة، وتكون هناك مناطق مخصصة بالاستطلاع، كصحراء الوادي الجديد وجبال سانت كاترين ومرصد القطامية وحلايب وشلاتين ومرسى مطروح.