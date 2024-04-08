أستاذ بـ«البحوث الفلكية»: الأربعاء أول أيام عيد الفطر وفقا للحسابات

يترقب الملايين من المواطنين في مصر وغيرها من الدول العربية نتائج استطلاع رؤية هلال شهر شوال 1445 هجريًا خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك بعد غروب الشمس.

وكشف الدكتور محمد الصادق الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي، أنه من المقرر أن يستطلع المعهد خلال الساعات المقبلة، وبعد الغروب هلال الشهر الكريم بعد غروب الشمس، بالتنسيق والتعاون مع الهيئة الشرعية بدار الإفتاء المصرية وهيئة المساحة المصرية.

استطلاع هلال شهر شوال 1445 هجريا

و أضاف «الصادق» في تصريحات لـ«الوطن» أن الحسابات الفلكية التي أعدها المعهد أوضحت أنه بعد غدًا الأربعاء المقبل سيكون غرة شهر شوال، وأول أيام عيد الفطر المبارك 2024، والحسابات تشير إلى احتمالية أن يكون العيد الأربعاء في كل من السعودية والإمارات والبحرين والكويت وقطر وغيرها من الدول العربية والإسلامية وبما فيها الدول التي بدأت الصيام يوم الثلاثاء 12 مارس الماضي، مؤكداً أن الظواهر الفلكية وهي خسوف القمر وكسوف الشمس تؤكد أننا بدأنا الصيام صحيحا.

عيد الفطر المباررك

وأكد «الصادق»، أن الرأي النهائي لموعد عيد الفطر المبارك 2024 وكذلك مواعيد بداية ونهاية الشهور العربية يكون لدار الإفتاء المصرية، وما يتم الإعلان عنه يكون وفقاً للدراسات والحسابات الفلكية.