نقابة الأسنان تسلم بطاقات العضوية لخريجي دفعة 2022 اليوم

أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان عن تسليم بطاقات العضوية لدفعة 2022 اليوم الأربعاء 17 أبريل 2024 بقاعة أكاديمية الأميرة فاطمة بمدينة نصر، مؤكدة أن حلف القسم وتسليم بطاقات العضوية سيكون للأطباء المتقدمين بأوراقهم لمقر النقابة العامة فقط واستلموا بالفعل تراخيص مزاولة المهنة حتى تاريخ يوم 10 فبراير الماضي.

أما الأطباء المتقدمين بأوراقهم إلى النقابات الفرعية، فأوضحت النقابة العامة لأطباء الأسنان، أنهم عليهم مراجعة نقاباتهم لاستلام بطاقات العضوية.

الأوراق المطلوبة لاستلام بطاقة عضوية نقابة أطباء الأسنان

وأكدت نقابة أطباء الأسنان، أنه سيبدأ تسليم بطاقات العضوية من الساعة 12 ظهرا وحتى الساعة الرابعة عصرا، على أن يحضر الطبيب بشخصه ومعه البطاقة الشخصية، وكعب استمارة التقديم، وترخيص مزاولة المهنة.

وأشارت النقابة، إلى أنه تيسيراً على الأطباء خصصت استمارة لتحديد الموعد المناسب لاستلام بطاقات العضوية، على أن يلتزم العضو بالموعد المختار لاستلام بطاقة العضوية عبر اللينك هنا.

مشددة على ضرورة مراجعة جميع البيانات بدقة قبل إرسال النموذج والالتزام بالميعاد المختار للحضور.