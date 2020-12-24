65 نائبا تسلموا بطاقات العضوية في ثالث أيام استقبال النواب

صرح المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب، بأن الأمانة العامة للمجلس، استقبلت اليوم الخميس، 65 من قائمتي شرق وغرب الدلتا، وذلك من أصل 84 نائبا، مجموع عدد أعضاء القائمتين، مشيرا إلى حرص الأمانة العامة مع بداية كل فصل تشريعي على إقامة دورات تمهيدية وتعريفية للنواب، خاصة للجدد منهم، ومن المقرر أن يتم ذلك بعد انتهاء استقبال النواب واستخراج بطاقات العضوية، موضحا أن هذه الدورات، ستتضمن الناحية الدستورية واللائحية وكذلك التكنولوجية.

وأكد فوزي، في بيان مساء اليوم، أن الأمانة العامة بمجلس النواب، في خدمة ومعاونة النواب، وهذه وظيفتها وواجبها تجاه نواب الشعب، متمنيا النجاح والتوفيق للنواب لخدمة مصر وشعبها.

ووجه فوزي، الشكر للعاملين بالأمانة العامة للمجلس، على حسن أدائهم وحرصهم على إظهار الوجه العريق والحقيقي للبرلمان، كمؤسسة رئيسية من مؤسسات الدولة، والتزامهم بجميع الإجراءات الاحترازية في مواجهة كورونا، كما توجه بخالص الشكر والتقدير للمحررين البرلمانيين، وممثلي الإعلام على تعاونهم مع الأمانة العامة لمجلس النواب، والتزامهم بالإجراءات الاحترازية، في تغطيتهم الخاصة باستقبال نواب برلمان (2021/2026)

وتواصل لجان الاستقبال عملها الأسبوع المقبل، لاستقبال أعضاء مجلس النواب الجدد بالنظام الفردي، وعلى مدار ثلاثة أيام، وفق الجدول الزمني المعلن وهي كالآتي:

- الأحد 27 ديسمبر: نواب (5) محافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح) بإجمالي عدد 90 نائبا.

- الاثنين 28 ديسمبر: نواب (10) محافظات (بورسعيد، الإسماعلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط، الغربية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ) بإجمالي عدد 108 نواب.

-الثلاثاء 29 ديسمبر: نواب (11) محافظة (الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر، شمال سيناء، جنوب سيناء) بإجمالي عدد 86 نائبا.