عرض مسلسل wednesday الموسم الثاني قريبا.. مليار مشاهدة للجزء الأول

تصدر مسلسل wednesday الموسم الثاني، محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، فور إعلان منصة نتفليكس العالمية، عرض الموسم الثاني من المسلسل عبر منصتها، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول، وحقق أكثر من مليار مشاهدة.

وفور إعلان نتفلكس عن طرح مسلسل wednesday الموسم الثاني، عبر منصتها، تداول عدد كبير من متابعي السوشيال ميديا الخبر، وزادت التساؤلات عن موعد عرض الموسم الثاني، للوقوف على مغامرات عائلة أدامز، وودينزداي التي تقوم بدورها جينا أورتيجا.

واحتل مسلسل wednesday الموسم الأول، المرتبة الثانية في قائمة المسلسلات التي حظيت بأكبر نسبة مشاهدة على المنصة، بعد 28 يومًا من عرضه والذي بدأ في 17 نوفمبر الماضي، وحقق نحو أكثر من مليار مشاهدة، حسب تقارير نتفلكس.

