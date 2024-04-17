«الأرصاد» للمواطنين: لا تتعرضوا للشمس اليوم.. وتناولوا السوائل بكثرة

وجّهت هيئة الأرصاد الجوية نصائح وإرشادات مهمة للمواطنين لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة اليوم، بسبب ذروة الموجة الحارة التي تؤثر على مدن ومحافظات الجمهورية.

أكثروا من تناول المياه

وطالبت الأرصاد الجوية في بيان رسمي، بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس اليوم خاصة بين فترة الظهيرة والعصر، حيث ذروة الارتفاعات في درجات الحرارة، ناصحة المواطنين بالإكثار من تناول المياه والسوائل لموجة ارتفاع قيم الحرارة العظمى اليوم وغدا، لتجنب تعرض الجسم للجفاف بسبب التعرق الشديد خلال ساعات الذروة.

كما نصحت بارتداء النظارات الشمسية خلال ساعات الذروة في فترة الظهيرة حتى العصر، وارتداء الملابس القطنية والفضفاضة، كما يفضل عدم ارتداء ملابس داكنة حيث تمتص أشعة الشمس، ما يزيد الإحساس بالحر الشديد.

حالة من الطقس السيئ

وكانت هيئة الأرصاد الجوية حذّرت في الساعات الماضية، من تعرض البلاد لـ حالة من الطقس السيئ، وارتفاع درجات الحرارة على مختلف المحافظات، حيث تصل درجات الحرارة إلى 38 درجة في بعض المدن والمحافظات.