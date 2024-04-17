أسهل طريقة لعمل الباتيه بالجبنة في المنزل.. «مش هتاخد منك غير دقايق»

تتفن ربات المنازل في إعداد المأكولات المختلفة لأسرهن، ويحضرن الأصناف المتنوعة من الأطعمة خاصة المخبوزات التي يحبها الأطفال، ومن أفضل الأكلات السريعة التي يقبل عليها الصغار، الباتيه سواء بالشوكولاتة أو الجبنة، لذا تحرص الأمهات على صنعه في البيت ضمانًا لنظافته وجودته.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» طريقة سهلة لتحضير الباتيه بالجبنة على خطى الشيف نجلاء الشرشابي في برنامجها «على قد الإيد» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة».

مقادير الباتيه بالجبنة

كوبان من الدقيق.

ملح.

ماء.

بيضة.

حليب دافئ.

فانيلا.

زبدة.

أي نوع جبن مفضلة.

إليكِ خطوات عمل الباتيه بالجبنة

- الخطوة الأولى: لعمل عجينة الباتيه بالجبنة مثل الجاهز خلال دقائق، ابدأي بخلط الدقيق والملح في وعاء كبير، وضيفي البيضة والحليب واستمري في الخفق.

- الخطوة الثانية: ضيفي الزبدة المذابة والماء للخليط الجاف وامزجي المكونات بشكل جيد حتى تحصلي على عجينة، ثم شكليها وغطيها واتركيها ترتاح لمدة 30 دقيقة على الأقل داخل الثلاجة.

- الخطوة الثالثة: بعد أن تختمر العجينة، افرديها على سطح مرشوش بالدقيق حتى يصبح سمكها متساوي.

- الخطوة الرابعة: شكلي العجينة على هيئة كرات بالحجم الذي ترغبين فيه أو مربعات صغيرة أو متوسطة، وضعي داخل كل واحدة منها، كمية الجبنة التي تريدينها، ثم ضعي الباتيه على صواني الخبز على ورق الخبز، واتركيها ترتاح لمدة 15-20 دقيقة.

-الخطوة الخامسة: في هذه الأثناء، سخني الفرن على درجة حرارة 170، ثم ضعي الباتيه حتى يصبح لونه ذهبيًا.