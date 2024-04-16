استقرار ملحوظ تشهده أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 16-4-2024 في الأسواق وبورصة الدواجن، وذلك بعدما شهد سوق الدواجن انخفاضًا في سعر الكيلو بقيمة جنيهين أمس.

استقرار أسعار الفراخ البيضاء

من جانبه، قال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ حركة البيع والشراء الخاصة بالفراخ البيضاء في سوق الدواجن شهدت حالة من الهدوء النسبي بعد انتهاء شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، لافتا إلى أن أسعار الفراخ شهدت استقرارا سعريا كبيرا.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، أسعار الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن والأسواق والمحال، وفقا للتحديثات المعلنة من بورصة الدواجن.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

- شهدت أسعار الدواجن البيضاء ثباتا اليوم، حيث تراوح سعر الكيلو بين 80 و82 جنيها تسليم أرض المزرعة، فيما ستصل الدواجن للمستهلك النهائي بسعر يتراوح ما بين 85 إلى 87 جنيهًا للكيلو، ويختلف السعر من مكان لآخر.

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

وأوضحت البيانات الخاصة ببورصة الدواجن، استقرار سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم بالأسواق، حيث تباع بسعر يتراوح بين 80 و82 جنيه تسليم أرض المزرعة، وتصل للمنتج الأخير بسعر يتراوح بين 89 و97 جنيها للكيلو، فيما استقرت أسعار الأمهات البيضاء عند 73 جنيها للكيلو.