هل ترتبط صحة البيع بتوقيع البائع على جميع أوراق العقد؟

قال محمد ميزار المحام، إنّ عقد البيع من أكثر المحررات العرفية المتداولة بين المواطنين، وتوقيع البائع عليه في الورقة الأخيرة فقط لا ينفي صحته، موضحا أنّ الملكية في كل الأحوال لا تنتقل إلا بالتسجيل في الشهر العقاري وفق النموذج المعد لكل شقة على حدة.

وأضاف ميزار لـ«الوطن»، أنّ المادة 14 من قانون الإثبات أوضحت أنّ الورقة العرفية لا تستمد قوتها في الإثبات من خلال التوقيع عليها من صاحبها، مشيرا إلى أنّه إذا كان المحرر الموقع عليه من قبل صاحبه مكونا من أكثر من ورقة منفصلة ووقع على الورقة الأخيرة منه بتوقيعهـ لا يشترط في هذه الحالة توقيعه على سائر أوراقه متى قام الدليل على اتصال كل منها بالأخرى اتصالا وثيقا بحيث تكون معا محررا واحدا.

وتابع: «بتطبيق ذلك على عقد البيع باعتبارة ورقة عرفية، فإنّ توقيع البائع والمشتري على الورقة الأخيرة في العقد دون التوقيع على باقي اوراق العقد فإنّ هذا نافذ وصحيح».