السيلفي القاتل.. معلومات عن الروسية إنيسا بولينكو بعد وفاتها المأساوية

لم تكن تتوقع مُنشئة المحتوى وخبيرة التجميل الروسية إنيسا بولينكو، التي طالما اعتادت على التفكير في طرق الحصول على أفضل الصور كي تنال آلاف الإعجابات من متابعيها على شبكات التواصل الاجتماعي، أنها ستفارق الحياة في أثناء التقاط آخر صورة سيلفي لها، إذ كتبت تلك الصورة نهايتها المأساوية بعد تعرضها لحادث أليم.

على الرغم من أنها ليست المرة الأولى التي يحدث خلالها حادث مشابه، مع استمرار تحذيرات مكتبة الطب الوطنية بالولايات المتحدة بإعلان «مناطق محظورة» لالتقاط الصور السيلفي، إلا أنّ رغبة إنيسا بولينكو في التقاط صورة مميزة كانت أقوى من تلك المخاوف، لتلقى حتفها في النهاية

كيف كانت نهاية إنيسا بولينكو؟

في مدينة جاجري في أبخازيا بجورجيا، وعلى ارتفاع 170 قدمًا، سقطت إينيسا بولينكو بعد أنّ قفزت فوق سياج أمني يمنع الوصول إلى أحد أخطر مناطق مدينة جاجري، وهي منصة شهيرة تطل على البحر الأسود، من أجل التقاط صورة سيلفي.

وبحسب صحيفة «نيويورك بوست» لم تمت خبيرة التجميل الروسية على الفور، إذ جرى نقلها إلى مستشفى في المنطقة وتلقت رعاية طارئة في وحدة العناية المركزة، إلا أنها توفيت بعد ساعة، متأثرة بإصابات ناجمة عن الارتطام القوي نتيجة السقوط المروع وسط حالة من الرعب أصابت المتواجدين.

معلومات عن خبيرة التجميل الروسية إنيسا بولينكو

وتقدم «الوطن» معلومات عن خبيرة التجميل الروسية إنيسا بولينكو، التي توفيت في جورجيا خلال جلسة تصوير لها، وفق الصحيفة الأمريكية:

- الاسم: إنيسا بولينكو

- العمر: 39 سنة

- الجنسية: روسية

- المهنة: خبير تجميل وفنانة رسم وشم ومنشئة محتوى

عدد متابعيها: أكثر من مليوني شخص