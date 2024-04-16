أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 16-4-2024.. «عز» يخسر 4497 جنيها

شهدت أسعار الحديد تراجعات متتالية خلال الفترة الأخيرة، خاصة منذ بداية الأسبوع في مختلف المصانع والشركات، فيما تحظى مواد البناء باهتمام كبير من قبل قطاع واسع من التجار والمواطنين.

وتستعرض «الوطن» سعر طن الحديد اليوم، الثلاثاء 16-4-2024، في مصر عقب تراجعه، خلال الأيام الماضية.

سعر طن الحديد اليوم في مصر اليوم الثلاثاء 16-4-2024

وجاءت أسعار الحديد اليوم في مصر 16-4-2024، حسب التحديث الأخير الذي أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء، متراجعة كالتالي:

سعر الحديد الاستثماري سجل اليوم 45 ألفًا و211 جنيهًا للطن الواحد، «سعر بيع للمستهلك»، بتراجع 142 جنيهًا عن سعر أمس، و4411 جنيهًا خلال شهر.

سعر حديد عز

وسجل سعر حديد عز اليوم 46 ألفًا و625 جنيهًا للطن الواحد، «سعر بيع للمستهلك»، بتراجع 90 جنيهًا عن أسعار أمس، و4497 جنيهًا خلال شهر.

وسجلت أسعار الحديد في الشركات الأخرى اليوم الثلاثاء 16-4-2024، التالي:

- سعر طن حديد المراكبي، سجل 43,000 جنيه.

- سجل سعر طن حديد عطية 42,500 جنيه.

- سعر حديد العشري، سجل 41,000 جنيه.

- سعر حديد المصريين اليوم نحو 45,000 جنيه.

- سعر حديد المعادي 42,000 جنيه للمستهلك.

- سجل حديد الكومي، 42,000 جنيه.

- سعر طن الحديد في شركة مصر ستیل اليوم 42,000 جنيه.

- سعر طن حديد العتال 43,000 جنيه.