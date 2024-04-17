أسعار اللحوم اليوم في الأسواق.. كيلو البتلو بـ402 جنيه

شهدت أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 17-4-2024 استقرارًا ملحوظًا، بالتزامن مع خطة الحكومة لتوفير اللحوم بأنواعها في المجمعات والمنافذ المختلفة التابعة لوزارة التموين بأسعار مخفضة.

ترصد «الوطن» من خلال السطور التالية أسعار اللحوم اليوم في الأسواق، وفقا لآخر تحديثات أعلنتها بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار اللحوم الحمراء البتلو اليوم في الأسواق

سجل متوسط سعر كيلو اللحوم الحمراء البتلو نحو 401.67 جنيه بالأسواق للمستهلكين.

جاء متوسط سعر كيلو اللحوم الحمراء البتلو بعظم بنحو 384.92 جنيه بالأسواق للمستهلكين.

سعر اللحم الكندوز بمختلف أنواعه اليوم بالأسواق

سجل متوسط سعر كيلو اللحم الكندوز 386.43 جنيه بالأسواق للمستهلكين.

جاء متوسط سعر كيلو اللحم الكندوز الكبير نحو 338.1 جنيه بالأسواق للمستهلكين.

بلغ متوسط سعر كيلو اللحم الكندوز الصغير نحو 374.68 جنيه بالأسواق للمستهلكين.

سعر اللحم الضأن اليوم في الأسواق

سجل متوسط سعر كيلو اللحم الضأن نحو 413.73 جنيه بالأسواق للمستهلكين.

جاء متوسط سعر كيلو اللحم الضأن بعظم نحو حوالي 386.92 جنيه بالأسواق للمستهلكين.