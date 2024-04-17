«شعبة المخابز» تتوقع انخفاضا جديدا في سعر رغيف العيش

قال خالد فكري، المتحدث الرسمي باسم شعبة المخابز في القاهرة، إنَّ تراجع أسعار القمح بنسبة تتراوح بين 20 و25% ينعكس على سعر رغيف الخبز بالإيجاب ليشهد مزيدا من الانخفاض خلال الفترة المقبلة.

تراجع أسعار القمح عالميا

وأضاف «فكري»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح» مع الإعلامية أسماء يوسف، على شاشة «dmc»: «تراجع أسعار القمح عالميا وانخفاض تكاليف مدخلات الإنتاج انعكس على سعر الخبز ليتراجع بدوره»، متوقعا مزيد من الانخفاض ستشهده أسعار الخبز مع الوفرة بالسوق المحلية سواء للعملة أو الدقيق.

وأشار إلى أن هناك اجتماع ترأسه الدكتور علي مصيلحي أمس بـ وزارة التموين، بحضور أصحاب المخابز وتم الاتفاق على الالتزام بأسعار وموازين محددة لرغيف الخبز، لتتراوح بين رغيف 80 جراما بسعر 1.5 جنيه للجمهور، و40 جراما بـ75 قرشا، فيما يُباع رغيف «سنداوتش المطاعم» وزن 25 جراما للجمهور بـ50 قرشا.

وتابع: «سيتم إجراء مراجعات شهرية لتكلفة رغيف الخبز في ضوء أسعار القمح العالمية بحيث إذا زادت التكلفة يزيد سعر البيع للجمهور والعكس صحيح، كما جرى الاتفاق على الالتزام بموازين وأسعار لرغيف الخبز».

تشكيل لجنة لمراجعة أسعار الخبز

وعن أهم التوصيات والأطروحات خلال الاجتماع، قال إنَّ أولها تشكيل اللجنة الشهرية لمراجعة أسعار الخبز، ومتابعة الأسواق بالنسبة للمخابز السياحية، ومسألة تراخيص المخابز بدعم من مجلس الوزراء لتدخل إلى المنظومة ما يساهم في توفر رغيف الخبز بكثرة وألا توجد مشكلة فيه.

وأضاف أنه سيتم وضع اللائحة من الوزارة خلال الأيام القادمة، والمخابز التي لن تلتزم سيؤخذ ضدها إجراء، موضحا أنَّ غلاء أسعار الدقيق كان السبب فيه ارتفاع سعر القمح عالميا، وبعد الإفراجات الجمركية وتوفر الدقيق بأسعار منخفضة سيتم اتخاذ إجراءات ضد المخابز التي لن تلتزم بالتسعيرة الجديدة.