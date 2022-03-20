بريد الوطن .. جنود مجهولون فى منظومة التأمين الصحى بالمنصورة

لأننا تعودنا دائماً أن نقوم بتسليط الضوء على الكيانات المسئولة فى هيئة التأمين الصحى، وإبراز أدوار الكثير منهم، رأيت أنه من الضرورى إعطاء الأولوية أيضاً لأناس يمثلون دوراً بارزاً فى تلك المنظومة ولكن يغفل الكثيرون عن إعطائهم القدر الكافى من التقدير والتكريم، وبخاصة إذا كان شخصية اليوم هو من تلك النوعية التى تحب أن تعمل فى الصمت، رغم أن صدى ما تقوم به يصل إلى آذان كل من يعمل فى فرع التأمين الصحى بالمنصورة، وأُشهد الله أنه حتى صدور الجريدة لم يعرف صاحب الشخصية بأننى سأكتب عنه، وحتى تكون تلك السطور هى شهادة تقدير واحترام له، هذا الشخص هو مسئول خدمة المواطنين بفرع المنصورة للتأمين الصحى، وهو الشخص الذى يدور من خلاله حل جميع المشكلات التى تتعلق بالمرضى المترددين على فرع التأمين الصحى بالمنصورة، الأستاذ وائل عطية، مدير إدارة خدمة المواطنين، هذا الرجل الذى يذوب عشقاً فى عمله، فيؤديه بصفة المحب لا الموظف المكلف بعمله، فتجده يومياً يقوم باستقبال المئات من أصحاب المشكلات من المرضى الذين تواجههم بعض العراقيل، وهو آلة من البشر تسير على قدمين، مما جعله من أهم مديرى خدمة المواطنين على كافة فروع التأمين، وهذا الأمر ليس من قبيل المجاملة، ولكن هناك إحصاء يتم لعدد الشكاوى التى ترد لكل فرع، وكم النسبة فى حل تلك المشكلات، فكان الأول بين كل الفروع فى مصر، ناهيك عن الثقة المتبادلة بينه وبين مدير عام الفرع الذى يعتمد عليه فى إنهاء كافة مشكلات المرضى، وإذا كان هذا الثناء عليه فى الدنيا فمن الأكيد أن التكريم الأعظم عند الله.

محمد الطربيلى

يتشرف باب «نبض الشارع» باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. "الوطن" تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي bareed.elwatan@elwatannews.com