«الأمريكية للتنمية»: المدارس التكنولوجية توفر فرصا توظيفية للطلاب في الخارج

أكدت نائب رئيس بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) مارجريت سانشو، إنّ الولايات المتحدة شاركت لأكثر من 4 عقود مع مصر لمواجهة البطالة وتعزيز النمو الاقتصادي، وجرى إطلاق العديد من المبادرات لدعم التعليم، توفير التدريب على المهارات، خلق فرص العمل، تعزيز ريادة الأعمال، وتحفيز نمو القطاع الخاص.

تزويد بالمهارات والمعرفة

وقالت إنّ مصر دولة شابة ونابضة بالحياة، حيث يقل عمر 40% من سكانها عن 18 عاما، وأنّ الولايات المتحدة ملتزمة بعمق بتمكين هؤلاء الأفراد الشباب وتزويدهم بالمهارات والمعرفة والفرص اللازمة لتحقيق أحلامهم ومواجهة تحديات عالم الغد.

تحسين جودة التعليم والتدريب الفني والمهني

وأضافت أنّ الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID تشارك مع حكومة مصر في ضمان توفير التعليم والتدريب عالي الجودة لجميع الطلاب، بغض النظر عن الجنس أو الخلفية الاقتصادية، وتعمل أيضًا على تحسين جودة التعليم والتدريب الفني والمهني.

وتابعت: «فخورون جدًا بشراكاتنا مع وزارة التربية والتعليم، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والقطاع الخاص، ونعمل على إصلاح نظام التعليم الفني المصري لتجهيز الشباب المصري بالمهارات المهنية المتقدمة الصحيحة لتلبية احتياجات الاقتصاد المصري المتنامي وللتنافس عالميًا».

وأوضحت أنّ إحدى الطرق الأساسية في العمل تتمثل في نموذج المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية (IATS)، للشراكة بين القطاعين العام والخاص المبني على الجدارات، ويركز على تطوير مهارات الطلاب التقنية والعملية والسلوكية، ما يعدهم للنجاح في العالم الحقيقي، حيث تتواءم هذه المدارس مع أنظمة تعليمية معترف بها محليا ودوليًا، وتُعد الطلاب للعمل في مصر والخارج.

جاء ذلك خلال مشاركتها في ملتقى «إديو تيك إيجيبت» في نسخته الثالثة بالشراكة مع المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة «ابدأ» وتحت رعاية ومشاركة وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعليم العالي والبحث العلمي، العمل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإنتاج الحربي، والتجارة والصناعة، والبترول والثروة المعدني، والهجرة، وكذلك اتحاد الصناعات المصرية.