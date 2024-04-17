ضبط 15 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال حملات اليوم الواحد

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 15758 مخالفة مرورية متنوعة من بينها الآتي:

632 مخالفة السير دون تراخيص.

10 دراجات نارية مخالفة.

9779 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

8 مخالفات موقف عشوائي.

289 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة.

11 مخالفة شروط التراخيص.