القبض على 3 تجار مخدرات بحوزتهم مضبوطات بـ4 ملايين جنيه

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، أنّ عدّة عناصر إجرامية تتاجر في المواد المخدرة وتروجها على عملائها متخذين من نطاق محافظتي مطروح والغربية مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط عنصر إجرامي له ملعومات جنائية حال استقلاله سيارة دون لوحات بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزته 25 كيلوجرام لمخدر الحشيش، وعنصر إجرامي حال استقلاله سيارة دون لوحات معدنية بدائرة قسم شرطة النجيلة بمطروح، وبحوزته 15 كيلو جرام لمخدر الحشيش، و3 بنادق خرطوش وعدد من الطلقات النارية.

كما جرى ضبط عنصر إجرامي له معلومات جنائية حال تواجده بدائرة مركز شرطة قطور بالغربية، وبحوزته 10 كيلوجرام لمخدر الحشيش، وفرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ3 ملايين و560 ألف جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية.