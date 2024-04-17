أفضل طريقة لتعامل ولي الأمر مع الطالب خلال الامتحانات.. طقوس خاصة للمذاكرة

تحدث الدكتور أحمد عبد الرشيد، أستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة حلوان، عن أفضل الطرق لتعامل أولياء الأمور مع أبنائهم خلال فترات المذاكرة.

وقال الدكتور أحمد عبد الرشيد، خلال لقائه على القناة الأولى: «من الضروري أن تدريب أبنائنا منذ المراحل التعليمية الأولى؛ ابتدائي وإعدادي وثانوي وصولًا إلى الجامعة، على أن يكون لهم جدول دراسي خاص للمذاكرة».

طقوس خاصة بالمذاكرة في المنزل

وأضاف: «مفيش مانع أن يذاكر الطالب مع زملائه ولكن بحساب؛ يوم في الأسبوع على سبيل المثال، وفي نفس الوقت لا بد أن يكون للطالب في منزله طقوس خاصة، وحينما يقترب وقت الامتحان لا بد من اتخاذ القرار الفردي».

وأوضح أنه من الضروري خلال فترة أداء الطالب للامتحان، مراجعة الدروس معه.