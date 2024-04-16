تفاصيل المرحلة الثانية من القافلة السادسة لدعم غزة.. تشمل 2400 طن مساعدات

قال محمد ممدوح، رئيس مجلس الشباب المصري، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، أن التحالف لن يتوقف عن دعم الشعب الفلسطيني الشقيق، وإطلاق القافلة السادسة من المساعدات التي اتجهت إلى قطاع غزة، خير دليل على الدور المحوري للتحالف في دعم الأشقاء بالقطاع.

دور التحالف الوطني في دعم غزة

وأوضح عضو التحالف الوطني، في تصريح خاص لـ«الوطن» أن اليوم جرى إطلاق المرحلة الثانية من القافلة السادسة من المساعدات المتجهة إلى قطاع غزة، والتي جاءت تتضمن أكثر من 126 قاطرة، تحتوي على مواد غذائية ومساعدات يصل إجمالها إلى 2400 طن.

ولفت إلى أن المساعدات جاءت تشمل أكبر عدد من القطاعات، فلم يغفل التحالف الوطني قطاع الغذاء أو قطاع الصحة أو قطاع التدفئة، فضلا عن الخيام والمراتب وغيره من القطاعات والأغراض المختلفة التي يحتاج إليها أهالي غزة خلال الأوضاع الحالية، مما يؤكد على أن التحالف لديه خطة مدروسة لهذا الملف، وأضاف: «الدور الذي يقوم به التحالف الوطني منذ اليوم الأول يؤكد مدى حرفية كافة الخاليا العاملة على ذلك وحسن التخطيط».

تفاصيل قافلة التحالف الوطني الأخيرة

وأشار إلى أن تفاصيل القافلة الأخيرة التي دخلت إلى قطاع غزة جاءت على النحو التالي:

- أكثر من 2067 طنًا من المواد الغذائية

- نحو 64 طنًا من الأدوية والمستلزمات الطبية

- أكثر من 21 طنًا من الملابس والبطاطين

- أكثر من 20 طنًا من الخيام والمراتب

- نحو 185 طنًا من المياه المعدنية.

وأضاف ممدوح أن الدولة المصرية تتخذ خطوات هامة ذات أثر ملموس في ملف القضية الفلسطينية، سواء من خلال الدعم الإنساني للمدنيين العزل داخل القطاع، أو من خلال الموقف السياسي والمفاوضات التي تهدف مصر من خلالها إلحاق السلام بالمنطقة، ولا يمكن إنكار الدور المحوري للدولة، ودعوتها المستمرة إلى استعمال الحلول السلمية واللجوء إلى سيادة القانون الدولي.