رحل بعد ضيافته لزوار النبي بالشاي 40 عاما.. من هو الحاج إسماعيل أبو السباع؟

على مدار سنوات يعرف القاصي والداني قصة الحاج السوري إسماعيل الزعيم أبا السباع، الذي يقدم الشاي والتمر لضيوف الرحمن مجانا، يجلس بظهر منحني يصنع الشاي ويقدمه مع توزيع أطباق التمر على الحجاج من زوار مدينة رسول الله، لكن عادته التي استمرت 40 عاما انقطعت منذ ساعات، إذ رحل الشيخ الطيب صاحب الملامح الخيرة واللحية البيضاء وترك إرثا من الكرم، وحالة من الحزن في قلوب الناس من عاش معه ومن مر عليه ولو صدفة، الجميع عبر منصات التواصل يودعونه بكلمات من الحب، بحسب وسائل الإعلام السعودية.

من هو الحاج إسماعيل الزعيم أبو السباع؟

في مدينة رسول الله بالقرب من الروضة الشريفة؛ اشتهر الحاج السوري إسماعيل الزعيم «أبو السباع» بعمله الخيري في تقديم الشاي والقهوة مجانا منذ أكثر من 40 عاما على زوار المدينة المنورة، من مر عليه صدفة ألتقط معه الصور التذكارية، هيئته الطيبة دخلت القلوب وتركت أثرا ليتذكره الناس بالدعوات والحب، فمن هو «أبو السباع»؟.

الحاج إسماعيل الزعيم كان يشتهر بلقب «أبو السباع»، جنسيته سوري.

وُلد في مدينة حماة السورية.

هاجر إلى المدينة المنورة منذ أربعة عقود وعاش حياته فيها، ليصبح من أشهر معالمها.

فقدته المدينة المنورة يوم الثلاثاء.

توفي عن عمر يناهز 96 عامًا.

قدم الشاي والقهوة إلى الحجاج والمعتمرين على مدار أكثر من 40 عامًا.

كان الشيخ إسماعيل يجلس كل يوم على كرسيه بالقرب من المسجد النبوي الشريف.

وضع أمامه أطباق الحلوى والتمور، بجانب إبريق الشاي ووعاء القهوة.

وداع مؤثر للشيخ إسماعيل أبو السباع

من تعامل مع الشيخ إسماعيل الزعيم أبو السباع ومن مر عليه صدفة مشي في جنازته وودع الرجل الطيب مضياف عباد الرحمن؛ إذ كتب أحد أبناء بلدته في سوريا في وداعه قائلًا: «انتقل إلى رحمة الله ورضوانه الشيخ الفاضل إسماعيل الزعيم، الشيخ الفاضل من وطني الحبيب سوريا، وهو مقيم في المملكة العربية السعودية في المدينة المنورة منذ أكثر من أربعين عاما، مدينة الحبيب سيدي رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين، شرف الله سبحانه وتعالى الشيخ إسماعيل الزعيم بأن جعله خادمًا لكل زوار مدينة سيدي رسول الله، كان يقوم بتقديم الشاي والقهوة والتمر مجانا لضيوف وزوار المدينة المنورة لمدة أربعين عاما حبا بالله وبرسول الله وبدين الله، نحسبه على الله سبحانه و تعالى أنه كان من المحسنين و الله يحب المحسنين».