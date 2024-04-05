موعد صلاة عيد الفطر 1445 في المدينة المنورة

أيام قليلة ويحل عيد الفطر المبارك حيث أوشك شهر رمضان المعظم على الانتهاء ويبحث الكثيرون في السعودية عن موعد صلاة العيد الفطر 1445 في المدينة المنورة من أجل تنظيم وقتهم وأداء صلاة العيد في المسجد النبوي وفي الساحات المخصصة لأداء صلاة العيد.

موعد صلاة العيد الفطر 1445 في المدينة المنورة

وأعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، موعد صلاة العيد الفطر 1445 في المدينة المنورة، وقالت إنّ وقت الإقامة سيكون بعد شروق الشمس بربع ساعة، حسب تقويم أم القرى بجميع مناطق المملكة، بالتالي يكون موعد صلاة العيد الفطر 1445 في المدينة المنورة في تمام الساعة 6:19 دقيقة صباحًا.

موعد صلاة العيد الفطر 1445 في المدينة المنورة

وفي سياق متصل أنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة، جميع استعداداته لتهيئة وتجهيز 906 جامع وساحة في المدينة المنورة والمحافظات التابعة لها؛ لأداء صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1445هـ.

كما وجّه الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، إدارات وأقسام الإمارة والمحافظات والمراكز التابعة لها باستمرار العمل خلال أيام إجازة عيد الفطر المبارك لعام 1445 هجرية لإنجاز المعاملات وتسيير شؤون المواطنين والمقيمين.

أعداد المعتكفين وزائري الروضة الشريفة

واستقبل المسجد النبوي الشريف أكثر من 20 مليون مصل خلال الـ20 يومًا الأولى من شهر رمضان المبارك 1445هـ، فيما بلغ عدد زائري مقام النبي صلى الله عليه وسلم 1.6 مليون زائر، وبلغ عدد المصلين في الروضة الشريفة 358 ألف مصلي من الرجال و 296 مصلي من النساء.

واستقبل المسجد النبوي 4700 معتكف ومعتكفة في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك لهذا العام 1445هـ، بعد اكتمال تسجيل العدد المسموح به عبر تطبيق زائرون الإلكتروني وفق الطاقة الاستيعابية للأماكن المخصصة لخدمة الاعتكاف.