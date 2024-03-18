«السياحة»: الانتهاء من دفع قيمة استئجار أراضي مخيمات الحجاج بمنى وعرفات

قال إيهاب عبدالعال، عضو اللجنة الفنية للحج بوزارة السياحة والآثار، إن شركات السياحة المنظمة لبرامج الحج السياحي لهذا العام انتهت من سداد 100% من قيمة استئجار الأراضي التي ستقام عليها مخيمات حجاج السياحة بالمشاعر المقدسة «منى وعرفات»، خلال موسم الحج لعام 1445 هجريا، فضلا عن دفع كامل قيمة خدمات الطوافة التي ستقدم للحجاج خلال تواجدهم بمنى وعرفات التي تبلغ نحو 4 أيام.

مساكن الحجاج متوافقة مع المواصفات التي حددتها الوزارة

وأضاف إيهاب عبدالعال، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن العديد من شركات السياحة انتهت من مُعاينة وتوثيق عقود المساكن التي سيقيم بها حجاج السياحة بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال موسم الحج لهذا العام، مُوضحا أن كل المساكن التي تم اختيارها تتوافق مع المواصفات التي حددتها وزارة السياحة والآثار لسكن الحجاج.

الجدول الزمني للحج

وأشار عضو اللجنة الفنية للحج بوزارة السياحة والآثار، إلى أن الشركات التي لم تنتهي حتى الآن من معاينة المساكن التي سيقيم بها الحجاج بمكة المكرمة والمدينة المنورة ستقوم بالانتهاء من هذا الإجراء خلال الفترة القليلة المقبلة، موضحا أن كافة إجراءات الحج تتم وفقا للجدول الزمني المحدد لها.