جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2024 التيرم الثاني في الجيزة

أعلنت محافظة الجيزة عبر منشور على الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني الدور الأول للعام الدراسي 2023-2024، على مستوي الإدارات التعليمية الواقعة بنطاق المحافظة.

جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الرابع الابتدائي 2023- 2024

وأشارت محافظة الجيزة عبر المنشور الي ان مواعيد انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني الدور الأول، للعام الدراسي 2023-2024 للصف الرابع الابتدائي «عام وفصل واحد ومكفوفين»، والرابع «صم وضعاف السمع»، تبدأ من الأربعاء 8 مايو وحتى الأربعاء 15 مايو 2024.

عدم اصطحاب التليفون المحمول لعدم التعرض للمسائلة القانونية

وشدد أشرف سلومة وكيل أول الوزارة ومدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة على عدم اصطحاب التليفون المحمول لعدم التعرض للمسائلة القانونية.