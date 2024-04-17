9 خطوات ذهبية.. كيف تتجنب عمليات الاحتيال عند تحويل العملات أثناء السفر؟

تحويل العملات جزء أساسي من التجهيزات اللازمة للسفر، لكن قد يُصبح هذا الأمر معقدًا ومكلفًا في بعض الأحيان، ولكن مع بعض النصائح الذكية، يمكنك تجنب الوقوع ضحية لعمليات الغش والاحتيال، وتحقيق أقصى استفادة من أموالك.

أفضل طرق لتجنب عمليات الغش والاحتيال في تحويل العملات أثناء السفر

وفيما يلي 9 خطوات ذهبية تضمن لك تحويلًا آمنًا للعملات أثناء السفر، وفقًا للمواقع الإلكترونية لعدد من البنوك:

1. التخطيط المسبق: يفضل التخطيط مسبقاً لتفادي دفع رسوم باهظة وللحصول على أفضل سعر تحويل للعملات.

2. التحقق من أسعار الصرف: يُنصح بالتحقق من أسعار الصرف عبر الإنترنت قبل السفر، إذ يمكن للبنوك المحلية أن توفر أسعار صرف أفضل من أكشاك المطار.

3. تقليل تكاليف الصرف: قد يتطلب بعض الخيارات دفع رسوم إضافية، لذا يجب مراجعة الخيارات المتاحة لتقليل تكاليف الصرف.

4. استخدام بطاقات الائتمان والصراف الآلي: يعتبر استخدام بطاقات الائتمان والصراف الآلي في البلد المقصود الخيار الأمثل لتوفير الوقت والمال.

5. شراء العملة المحلية مسبقاً: يمكن أن يكون شراء العملة المحلية وتحويل الأموال مقدماً مفيداً للتحكم بالميزانية وتجنب رسوم الصرافات.

6. تحويل مبالغ محددة قبل السفر: في حالة عدم إمكانية استخدام بطاقة الائتمان، يُنصح بتحويل مبالغ محددة قبل السفر لتجنب رسوم عالية.

7. تحويل العملة للدولار الأمريكي أو اليورو: يمكن أن يكون خياراً جيداً لتجنب حمل كميات كبيرة من النقود، ولكن يجب مراعاة أسعار التحويل والرسوم المترتبة.

8. الحذر عند صرف العملات في الأماكن السياحية: يجب الحذر عند صرف العملات في أماكن مثل المطارات والفنادق حيث يكون السعر عادةً غير مواتي.

9. تثبيت تطبيق البنك على الهاتف: يجب تثبيت تطبيق البنك على الهاتف لمعرفة مواقع الصراف الآلي المتاحة بالقرب منك.