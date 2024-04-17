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«أورمان بني سويف» تبدأ في إعادة إعمار 35 منزلا للأسر الأولى بالرعاية في قرية طنسا

كتب:

عمرو رجب
03:12 م | الأربعاء 17 أبريل 2024
إعادة إعمار المنازل في بني سويف

إعادة إعمار المنازل في بني سويف

أعلنت جمعية الأورمان البدء في إعادة إعمار وتأهيل 35 منزلا بقرية طنسا في مركز ناصر بمحافظة بني سويف، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً لتخفيف العبء عن كاهلهم.

عملية إعمار المنازل المتهالكة

وأوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، في بيان، أنه وقع الاختيار على قرية طنسا لكونها من القرى الأكثر احتياجًا بحسب معايير التنمية، مشيرا إلى أن عملية إعمار المنازل المتهالكة تتضمن «عمل المحارات والدهانات، وتركيب النجارة، وتعريش المنزل، كما يتم تركيب السيراميك، والأرضيات لكل منزل، وتركيب السباكة الداخلية بالأحواض، وطقم الحمام، وتركيب الكهرباء الداخلية». 

العمل التنموي والاجتماعي يشهد نهضة كبيرة

وأكدت الدكتورة إنجي حسن، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في بني سويف، في بيان، أن العمل التنموي والاجتماعي يشهد نهضة كبيرة، مشيرا إلى أن التشبيك بين المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية يؤتي ثماره في مساندة الأسر الفقيرة في جميع محافظات مصر.

يشار إلى أن مشروع إعادة إعمار القرى الفقيرة أطلقته جمعية الأورمان قبل سنوات وتمكنت من خلاله تطوير أكثر من 850 قرية فقيرة في محافظات الجمهورية المختلفة،  واشتمل على تسليم مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر إلى الأسر غير القادرة.

 

 

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بقلم عمرو رجب