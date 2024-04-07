دورة تدريبية عن أساسيات الحاسب الآلي بجامعة سوهاج تطبيقا للتحول الرقمي

نظمت أسرة طلاب من أجل مصر بكلية التجارة بجامعة سوهاج دورة تدريبية عن «أساسيات الحاسب الآلي»، في إطار سعيها لتطوير مهارات طلابها ومواكبة التطور التكنولوجي، بهدف تمكين الطلاب من المهارات الأساسية في استخدام الحاسب الآلي، بما يتماشى مع سياسة الجامعة للتحول الرقمي، وقدم الدورة المهندس علاء الصادق، المدرب المعتمد من المجلس الأعلى للجامعات.

وأكّد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، حرص الجامعة على تنظيم دورات تدريبية في مجال تكنولوجيا المعلومات والحاسب الآلي، وذلك لمواكبة التطور التكنولوجي الذي أصبح أحد متطلبات العصر في الجمهورية الجديدة.

وأضاف الدكتور محمد الصغير، عميد الكلية، أن البرنامج التدريبي يهدف إلى تطوير القدرات المعرفية والتقنية للطلاب، وذلك لتحقيق استراتيجية الدولة في المضي قدماً نحو التحول الرقمي.

وأوضح الدكتور علاء غالب، رئيس أسرة طلاب من أجل مصر، أن التدريب تناول العديد من المهارات العملية التي تُفيد الطلاب في حياتهم الدراسية ومهنهم المستقبلية.