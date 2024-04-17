مشهد خطير.. ماذا حدث لغادة عبدالرازق مع العقرب في كواليس صيد العقارب؟

5 دقائق قد تكون مرعبة لأي شخص عاشتها الفنانة غادة عبدالرازق، في كواليس مسلسل صيد العقارب، عندما سقط العقرب من يدها أثناء تصوير صورة أفيش العمل، وظل يتحرك أمامها، بينما الجميع يقف في حالة من الذهول لما حدث، لا يجرؤن على الاقتراب، لكنها روت في لقائها ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر فضائية «On»، كيف تعاملت مع الموقف بشجاعة، فماذا حدث؟

ماذا حدث لغادة عبدالرازق في الكواليس؟

لحظات تحبس الأنفاس بسبب الخوف الذي انتاب قلوب الـ«كاست» الموجود خلف الكواليس؛ بعد سقوط العقرب ما جعل الجميع في حالة ترقب شديدة لحركته، خوفًا من لدغته السامة، وأقرب شخص منه كانت الفنانة غادة عبدالرازق، التي كانت تمسكه، لكنها سرعان ما نزلت أرضًا تمسك بذيله كما ظهر في بوستر مسلسل صيد العقارب.

لميس الحديدي لـ #غادة_عبدالرازق: ماخوفتيش من العقارب؟.. والفنانة: لما العقرب وقع مفيش راجل جه شاله ونزلت جبته لوحدي#كلمة_أخيرة_مع_لميس_الحديدي pic.twitter.com/3uIb2ZTzoL — ON (@ONTVEgy) April 16, 2024

وخلال الحديث عن المشهد روت غادة عبد الرازق تفاصيله قائلة في برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر فضائية «On» إن العقرب كان حقيقيًا، وهو من أخطر المشاهد التي صورتها: «هذا الأمر استغرض 5 دقايق بالظبط ومخوفتش والله، وأثناء التصوير العقرب طار مني ووقع ونزلت جبته على الأرض».

شجاعة غير مسبوقة وخوف فريق التصوير

لم تخش غادة عبد الرازق العقرب بينما البقية يقفون على مسافة آمنة خائفين من الاقتراب من العقرب: «كان عقرب حقيقي، ببص قدامي 150 فردًا، مفيش راجل واحد اتحرك من مكانه عشان يساعدني، بعد ما حطيته قولتلهم مش عارفة أقولكم إية يا جماعة، بسم الله ما شاء الله شكرا فعلاً.. أنا في ضهري رجالة، مفيش واحد اتحرك كلهم خافوا وأنا اللي نزلت جبت العقرب، العقرب صديقي الصراحة قعد معايا أسبوع لأنهم كانوا بيعذبوه عذاب بشع استخدموا الكهرباء عشان السم ينزل من الديل بتاعه».