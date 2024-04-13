سيمون عن شخصية سميحة في مسلسل صيد العقارب: «مش نمطية»

تحدثت الفنانة سيمون، عن شخصية سميحة، التي جسدتها في مسلسل صيد العقارب، الذي عُرض في شهر رمضان الماضي.

تفاصيل دور سميحة في صيد العقارب

وقالت سيمون، في حوارها مع الإعلاميتين سناء منصور وشيرين عفت، ببرنامج السفيرة عزيزة، على قناة dmc: «سميحة مرت بمواقف كثيرة جعلت حياتها تتغير، فقد نزلت للعمل في الميناء، وتعرضت للمعاكسات والمضايقات، ففرحت باهتمام إسماعيل بها، حيث أصبح داعما لها، وتزوجته، بعدما أخبر زوجها بأنها ترغب في الطلاق منه حتى تتزوج من إسماعيل، فأخفى ابنها عنها».

وأضافت: «عندما أنجبت سامح عوضها عن ابنها الأول معتز، ما جعلها توليه كل الاهتمام والرعاية»، مشيرةً إلى أن شخصيتها مرت بمواقف متنوعة بصرف النظر عن الأسباب.

وتابعت: «شخصية سميحة متدرجة وليست نمطية، فهي طبيعية تهتم بزوجها إسماعيل وابنها الذي أنجبته منه، فقد اهتمت بأن يكون شكلها لطيفا في البيت دون أن تخرج لأي مكان آخر أو يكون لديها أي أطماع.. حياتها ابنها وجوزها».