نجوم مسلسل صيد العقارب في ضيافة لميس الحديدي الثلاثاء المقبل

تستضيف الإعلامية لميس الحديدي نجوم مسلسل صيد العقارب، الذي تمّ عرضه خلال سباق مسلسلات رمضان 2024، في برنامجها «كلمة أخيرة» الذي تقدمه عبر قناة ON وذلك يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة 9:30 مساءًا.

ويحل أبطال وصناع العمل ضيوفًا على البرنامج للحديث عن كواليس المسلسل الذي قدمته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وللاحتفاء به، بعدما حقق نجاجًا كبيرًا في الماراثون الرمضاني، كما يتحدثون عن بعض الكواليس والصعوبات التي واجهتهم في المسلسل.

وينضم للحوار عددا من النجوم المشاركين في العمل منهم غادة عبدالرازق، ومحمد علاء، وأحمد ماجد، وسيمون، وأحمد ماهر، ومجموعة من صناع العمل.

تفاصيل مسلسل صيد العقارب

لاقى مسلسل صيد العقارب إشادات نقدية واسعة، ونجح في لفت أنظار الجمهور بعد عرض أولى حلقاته في الموسم الرمضاني 2024، وضم في بطولته كل من غادة عبدالرازق، ومحمد علاء، وأحمد ماهر، ورياض الخولي، ومحمد علي رزق، وسيمون، وميار الغيطي، وأحمد ماجد، وعفاف رشاد، ومحمود عبدالمغني، من تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد حسن.