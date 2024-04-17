أحمد ماهر يبكي على الهواء بسبب عرض مشاهده في «صيد العقارب»

بكى الفنان أحمد ماهر، على الهواء، بسبب عرض مشاهده في مسلسل صيد العقارب، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على قناة on.

وأضاف ماهر خلال حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر قتاة on، أنه بكى بسبب استرجاع الأحداث التي تخص المسلسل، وأن القناعة الموروثة أن الولد دائماً هو السند، وعندما مات انتهى السند، فاضطر إلى أن يعتمد على ابنته بعدما أصبح في «خانة اليك».

وتابع الفنان، أن سر قبوله دور كبير عائلة ضرغام في مسلسل صيد العقارب جاء بناءً على ترشيحه للعمل: «عندما قرأت سيناريو باهر دويدار أحسست بالانبهار ودخلت في حالة من الغرام بالعمل، ووجدته طرح هائل لم أشهده من قبل، لمست إيقاعا مختلفا وتتابع للأحداث شيق ورسم للشخصيات مبهر ما حمسني للقيام بالدور والغرام به».