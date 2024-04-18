هل يستفيد المؤمن عليه من الرعاية الطبية خلال إعارته خارج البلاد؟

وضعت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عددا من الضوابط يستطيع من خلالها الشخص المؤمن عليه في القطاعين الحكومي والخاص الاستفادة منها، ومن بين ذلك الرعاية الطبية.

هل المؤمن عليه يحصل على الرعاية الطبية

ولكن إذا كان الشخص المؤمن عليه تم انتدابه إلى خارج البلاد أو تمت إعارته هل له الحق في الحصول على الرعاية الطبية، وهو ما ترصده «الوطن» من خلال نص القانون.

لا ينتفع المؤمن عليه طوال مدة إعارته

وذكرت المادة 153 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، أنه لا ينتفع المؤمن عليه بأحكام العلاج والرعاية الطبية، وتعويض الأجر طوال مدة إعارته أو انتدابه خارج البلاد.

وفي سياق آخر، تبحث الهيئة عن حالة استحقاق المؤمن عليه في مدى اعتبار الحالة المصاب كونها إصابة عمل من عدمه والانتهاء إلى قرار في هذا الشأن خلال شهر من تاريخ ورود إخطار الإصابة مستوفيا المستندات المبينة به.