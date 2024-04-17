تفعيل قوانين منع التدخين بالمنشآت الصحية في محافظة البحيرة

استقبل الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة في مكتبة، عمر إسماعيل عبد المؤمن مشرف إدارة مكافحة التدخين بالوزارة، لمناقشة سياسات مكافحة التدخين داخل المنشآت الصحية بالمحافظة، والقوانين المحددة لمنع التدخين وكيفية تطبيقها على أرض الواقع.

منع التدخين في المنشآت الصحية بالبحيرة

تضمن اللقاء مناقشة المكتسبات التي تم الوصول إليها الخاصة بمكافحة التدخين وكيفية المحافظة عليها، وخاصة بعد قرار وزارة الصحة بحظر التدخين نهائيا داخل المنشآت الصحية .

عيادة للمساعدة على الإقلاع عن التدخين بمستشفى الصدر بدمنهور

وأكد هاني جميعة أنه تم افتتاح عيادة للمساعدة على الإقلاع عن التدخين بمستشفى الصدر بدمنهور، كذلك توقيع بروتوكول التعاون مع جامعة دمنهور للمساعدة في منع التدخين وانتشاره داخل مؤسسات الجامعة.

كما تم تحويل ديوان المديرية كمنشأة خالية من التدخين، ومنع المدخنين من التدخين داخل الأماكن المغلقة بالمديرية، مؤكدا أنه سيقدم كل الدعم اللازم لتفعيل قوانين منع التدخين.

وكلف مدير وحدة مكافحة التدخين، بتفعيل قوانين منع التدخين بجميع المنشآت الصحية بمحافظة البحيرة وتحويلها لمنشآت خالية من التدخين .

ووجه وكيل صحة البحيرة بعمل التوعية اللازمة من خلال فريق مكافحة التدخين وفريق الثقافة الصحية.