«دم المصريين خط أحمر».. تفاصيل شخصيات أبطال فيلم السرب قبل طرحه

طرحت شركة سينرجي فى الساعات القليلة الماضية البرومو الرسمي لفيلم السرب، والذي يروي بطولات القوات المسلحة ضد جماعة داعش الإرهابية، والمقرر طرحه الأيام المقبلة في دور السينما، حسبما أعلن المخرج أحمد خالد جلال، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج التاسعة بالقناة الأولى.

وحقق البرومو ردود أفعال قوية، وتفاعل الجمهور معه منذ طرحه، إذ اقترب من تحقيق نصف مليون مشاهدة بعد ساعات قليلة من الكشف عنه، والذي حمل شعار «دم المصريين خط أحمر»، وضم عدد كبير من الفنانين في مشاهد مؤثرة، ونكشف عن شخصياتهم في السطور التالية.

شريف منير

ويجسد الفنان شريف منيرشخصية قائد القوات الجوية الذي يعطي التعليمات ويتولى قيادة العملية النوعية العسكرية في درنة في ليبيا للرد على قتل 21 مصريًا من الأقباط العاملين هناك في درنة.

أحمد السقا

ويجسد الفنان أحمد السقا شخصية علي المصري، وهو من أحد القبائل ويتعاون مع الجماعات المسلحة من داعش، وبعدها يدخل في صراعات معهم، ويتم اختطافه منهم بقيادة محمد ممدوح.

محمد ممدوح

ويجسد الفنان محمد ممدوح شخصية أمير تنظيم داعش الإرهابي في مدينة درنة، ويدعى أبو أسعد الحمراوي، والذي يسعى خلال الفيلم لترسيخ الأفكار الإرهابية ويضلل من حوله، ويصور لهم أنه المسيطر والمهيمن على كل شىء.

نيللي كريم

كما ظهرت الفنانة نيللى كريم في دور مختلف عليها، إذ جاءت في برومو الفيلم وهي منتقبة وتدعو النساء إلى جهاد النكاح، وتحقيق رغبات المجاهدين بحسب معتقداهم.

فريق السرب

ويضم فريق السرب من الطيارين عدد كبير من الفنانين الذين يتولون مهام العملية العسكرية الجوية في درنة، وهم: آسر ياسين والذي يجسد شخصية مقدم طيار هشام جلال، محمود عبدالمغني، والفنان أحمد حاتم الذي يقدم دور مقدم طيار الشاذلي، بالإضافة للفنان كريم فهمي الذي يقدم دور مقدم طيار رفاعي.

قصة وأبطال فيلم السرب

وتدور أحداث فيلم السرب في إطار تشويقي أكشن، وهو ملحمة وطنية مأخوذ عن أحداث حقيقية بعد واقعة ذبح 21 مصريًا من الأقباط فى درنة عام 2015، وتم تصوير الفيلم وفقا لأعلى مستوى من التقنيات الحديثة، واستغرق ما يقرب من 3 سنوات منذ عام 2020 حتى أغسطس من عام 2023، ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من بينهم أحمد السقا، محمد ممدوح، شريف منير، أحمد حاتم، دياب، كريم فهمي، محمود عبدالمغنى، هند صبري، صبا مبارك، نيللى كريم، وعدد آخر من الفنانين من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف عمر عبدالحليم.