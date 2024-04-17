خبير يوضح كيفية الحفاظ على العمر الافتراضي لطلمبة المياه بالسيارة

قال معتز عاطف، خبير السيارات، إنَّ طلمبة مياه السيارات الجزء المسؤول عن دوران حركة المياه داخل دورة التبريد، بمعنى: «بالموتور كمية مياه محددة، وبمجرد تشغيل محرك السيارة، يتولد عنه طاقة ترفع من درجة حرارته، ما يستلزم تبريده باستمرار، عن طريق طلمبة المياه».

طريقة عمل طلمبة المياه لتبريد الموتور داخل السيارة

أضاف «عاطف»، خلال استضافته على شاشة قناة «dmc»: «الطلمبة تسحب المياه من موتور السيارة وتضغطها إلى الرادياتير، وتبردها المروحة، لتعود مرة أخرى بعدها للموتور ماء بارد، وهذه الدورة مستمرة ومغلقة لا تنتهي، أي أن الطلمبة هي المسؤولة عن سحب وضغط المياه، وحركتها لـ تبريد الموتور داخليا لضبط أداءه».

وتابع: «أنواع طلمبة تنقسم إلى الميكانيكال، وفيه المياه تلف من خلال سير يتحرك بحركة الموتور، والآخر كهربائي بدون سير، لكن بـ موتور كهربائي يجعل المياه تدور لتبريد الموتور، والأول أعطاله قليلة، إنما الثاني من الممكن أن يفصل فجأة بدون مقدمات».

طرق الحفاظ على العمر الافتراضي لطلمبة مياه السيارة

أوضح كيفية الحافظ على العمر الافتراضي لطلمبة المياه في السيارة، من خلال اتباع مجموعة من الخطوات، أبرزها:

- الصيانة الدورية للطلمبة وأجزاء المحرك الداخلي.

- تجنب «الصدأ» الذي يعطل حركة طلمبة المياه.

- تسريب المياه يؤدي لعطل دائم للطلمبة.

- تجنب تآكل مراوح الطلمبة يؤدي لتلفها.

- عند ارتفاع درجة حرارة السيارة، فهذا يشير لعطل طلمبة المياه، ما يستدعي الصيانة.

- صوت الخشونة يدل على أن عطل ما موجود بطلمبة المياه، ما يستدعي صيانتها.