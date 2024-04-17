84 مليون جنيه إيرادات دور السينما في أسبوع موسم عيد الفطر

انتعاشة سينمائية جديدة تشهدها دور العرض المصرية، مع انطلاق موسم أفلام عيد الفطر 2024، والذي تضمن طرح أفلام جديدة وهي: «شقو، عالماشي، فاصل من اللحظات اللذيذة، أسود ملون»، إلي جانب استمرار عرض فيلم الحريفة، والذي تم طرحه في موسم صيف 2023، ولازال يحقق إيرادات مرتفعة بدور العرض.

إجمالي إيرادات أفلام عيد الفطر 2024 في الأسبوع الأول

وكشف مدير التوزيع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، أن موسم أفلام عيد الفطر 2024 حقق إجمالي إيرادات في أسبوعه الأول وصلت إلى 84 مليونًا و320 ألفًا و109 جنيهات، واحتل فيلم شقو صدارة الإيرادات محققًا بمفرده 42 مليونًا و589 ألفًا و428 جنيهًا، وتلاه فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة محققًا 30 مليونًا و302 ألف و178 جنيهًا، كما تذيل فيلم أسود ملون لشباك التذاكر ضمن أفلام عيد الفطر 2024 محققًا مليونًا و906 آلاف جنيه.

إيرادات فيلم عالماشي وأسود ملون بموسم أفلام عيد الفطر 2024

كما احتل فيلم عالماشي للفنان علي ربيع المركز الثالث في شباك تذاكر الإيرادات بموسم أفلام عيد الفطر 2024 محققًا 8 ملايين و956 ألفًا و435 جنيهًا، وتلاه في المركز الرابع فيلم أسود ملون، وهو من بطولة بيومي فؤاد، ورنا رئيس إذ حقق مليونًا و906 آلاف و322 جنيهًا.