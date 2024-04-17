بـ42 مليون جنيه.. شقو يحقق أعلى إيراد أسبوعي في موسم أفلام عيد الفطر

واصل فيلم شقو بطولة النجم عمرو يوسف تصدره لإيرادات شباك التذاكر في موسم أفلام عيد الفطر 2024 الحالي، والذي انطلق الأسبوع الماضي، ويضم 4 أفلام سينمائية جديدة وهم «شقو، فاصل من اللحظات اللذيذة، عالماشي، أسود ملون» في منافسة قوية على كعكة الإيرادات.

إجمالي إيرادات فيلم شقو في السينمات

وكشف مدير التوزيع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، أن فيلم شقو حقق أمس الثلاثاء إيرادات بلغت مليونًا و532 ألفًا و320 جنيهًا، بإجمالي إيرادات بلغت 42 مليونًا و589 ألفًا و428 جنيهًا في أول أسبوع منذ طرحه بدور العرض السينمائية.

قصة وأبطال فيلم شقو

وتدور أحداث فيلم شقو في إطار اجتماعي أكشن حول مجموعة من الأصدقاء يمرون بمواقف صعبة ويقومون بأعمال اجرامية وخارجة عن القانون، وتجمعهم الصدفة لمواجهة مصير جديد ملىء بالمغامرات والمواقف الكوميدية.

فيلم شقو من بطولة عمرو يوسف، أمينة خليل، دينا الشربيني، محمد ممدوح، يسرا، وعدد آخر من ضيوف الشرف من إخراج كريم السبكي وتأليف وسام صبري.