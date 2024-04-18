طريقة عمل دوناتس الرجيم بشكل صحي.. «هتحلي وتخسي»

الدوناتس من الحلويات الشهيرة التي يقبل عليها الكبار والصغار، لمذاقها المختلف والشهي، وهناك طرق لإعدادها بطريقة صحية رغم خوف متبعي الدايت والأنظمة الغذائية من الإقبال عليها.

مقادير طريقة عمل الدوناتس للرجيم

نقدمها لكم مقادير طريقة عمل الدوناتس للرجيم على خُطى الشيف سالي فؤاد.

كوب دقيق.

كوب سكر دايت.

لتر حليب خالي الدسم.

ربع كوب زيت زيتون.

ثلاثة بيضات.

ملعقة فانيليا.

ملعقة بيكنج باودر.

طريقة تحضير دوناتس للرجيم

اخلطي الدقيق مع البيكنج باودر.

اخلطي السكر مع البيض والفانيليا في العجان الكهربائي.

أضيفي الزيت مع الحليب بالتدريج.

أضيفي خليط الدقيق واخلطي حتى تحصلي على عجينة متجانسة.

اسكبي الخليط في صينية مدهونة بالزيت.

قطعي العجين على شكل دوائر.

ادخليها الفرن حتى تنضج لمدة 45 دقيقة.

طريقة الدوناتس الصحية

نقدمها لكم بحسب موقع«just food»:

المقادير:

كوب دقيق.

بيضتان.

ملعقة صغيرة ملح.

نصف كوب حليب.

ماء.

خميرة للوجه.

ملعقة زبدة.

ماء ساخن.

طريقة تحضير الدوناتس

ذوبي الخميرة في الماء الدافئ.

اتركي المزيج لمدة 10 دقائق.

أخفقي الحليب مع الدقيق والسكر والملح والخميرة.

أضيفي البيض والزبدة مع الاستمرار في الخفق.

غطي الوعاء واتركيه لمدة 50 دقيقة.

على سطح مستوى مرشوش بالدقيق وافردي العجينة.

قطعي العجين دوائر باستخدام قطاعة الدونات

اخبزيها في الفرن.

طريقة عمل الدوناتس الصحية

المقادير:

كوب دقيق.

بيضتان.

ملعقة كبيرة خميرة.

ملعقة كبيرة زبدة.

كوبان حليب.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

طريقة التحضير