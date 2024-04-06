طريقة عمل بيتفور بالشيكولاتة بربع كيلو دقيق.. «هيطلع زي الجاهز بالظبط»

البيتفور من الحلويات الأساسية في عيد الفطر المبارك، وتعد النكهة المحببة لدى الصغار والكبار هي الشيكولاتة، لذا يبحث البعض عن طريقة عمل بيتفور بالشيكولاتة بخطوات سهلة وبسيطة، تؤدي في النهاية إلى نفس طعم الجاهز.

أوضحت الشيف توتا مراد، في برنامج «بهارات»، على قناة cbc sofra، خطوات بسيطة في طريقة عمل بيتفور بالشيكولاتة بنفس الطعم الأصلي، الذي يتم شراؤه بمبالغ كبيرة من المحلات، لذا يمكن إعداده بشكل موفر.

مقادير بيتفور بالشيكولاتة

285 جرام دقيق منخول من أي تكتلات.

250 جرام زبدة طرية.

75 جرام سكر بودرة منخول.

2 بيضة بحرارة المطبخ أي ليس باردًا، حتى لا يؤدي إلى تلف الخليط.

ملعقة صغيرة فانيليا.

طريقة عمل بيتفور بالشيكولاتة

تبدأ الخطوة الأولى من طريقة عمل بيتفور بالشيكولاتة، بضرب الزبدة مع السكر جيدًا في العجان جيدًا، حتى يصل الخليط إلى القوام الكريمي، ثم يضاف البيض بالتدريج، ولابد أن يكون في حرارة المطبخ، لأنه قد يؤدي إلى فصل الخليط، ثم يضاف الدقيق بشكل تدريجي، حتى يتكون عجينة سهلة التشكيل.

وتأتي الخطوة الثانية بتشكيل العجينة، من خلال طريقتين، سواء بماكينة البيتفور، أو من خلال الكيس الحلواني، ويرص في صاج، به مفرش سيلكون أو ورقة زبدة، أو يمكن دهن الصاج بالقليل من المادة الدهنية، ويدخل فرن ساخن على درجة حرارة متوسطة، وفي نهاية الخبز يمكن فتح الشواية، للحصول على لون ذهبي من الوجه.

طريقة حشو البيتفور بالشيكولاتة

يمكن حشو البيتفور بالشيكولاتة القابلة للدهن، لاعطاء البيتفور طعم الشيكولاتة، وهناك اختيار آخر إضافة ملعقة إلى ملعقتان كبيرتان من الكاكاو الخام، وفي هذه الحالة يمكن إضافة القليل من الزبدة الطرية.