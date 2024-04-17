رئيس الوزراء: دعم كامل لتوسعات المجمع الصناعي لشركة هايير الصينية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المهندس أحمد الجندي، العضو المنتدب لشركة «هايير» الصينية، بحضور حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وأكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة البالغ بتهيئة الظروف اللازمة لجذب الاستثمارات، وتحفيز الشركات الكبرى على التوسع في أعمالها في السوق المصرية، معبرا عن تقديره لنموذج مجمع هايير الصناعي المتكامل بالعاشر من رمضان، الذي نجح بعد عام واحد من حصوله على الرخصة الذهبية، في تنفيذ المشروع وبدء تشغيله والإنتاج به، وهو ما يؤكد جدية الشركة، مضيفا أن الحكومة مستعدة لتقديم الدعم الكامل لتوسعات المُجمع الصناعي للشركة.

وخلال اللقاء، استعرض المهندس أحمد الجندي موقف التوسعات الخاصة بمجمع «هايير» الصناعي المتكامل، بالمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان، والمراحل الجديدة التي سيتم اضافتها لهذا المجمع، وذلك ضمن خطة استثمارية ضخمة تنفذها الشركة لتطوير أعمالها في مصر، بهدف توسيع قاعدة منتجاتها لتغطية احتياجات السوق المحلية والتصدير، والبناء على العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين مصر والصين واتفاقيات التبادل التجاريّ بينهما.

وأعرب المهندس أحمد الجندي عن تقديره لدور الحكومة وأجهزتها في تقديم كافة أوجه الدعم لتنفيذ مشروع الشركة في مصر، وحرص رئيس الوزراء على اتاحة الفرصة للمستثمرين للالتقاء بهم والاستماع إليهم والتوجيه بإزالة أية معوقات أو تحديات لدفع العمل بالمشروعات.