جامعة طيبة التكنولوجية: أجرينا دراسة لسد احتياجات السوق من المنتجات الخشبية

أشاد الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، بمنتجات مشروعات طلاب برنامج تكنولوجيا الصناعات الخشبية، والتي تميزت بتصميمات متنوعة تستهدف جميع المستهلكين.

وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته بالمستوى الرائع الذي وصل إليه الطلاب من إبداع في التصميم وجوده عالية فى التصنيع، وكذلك التكامل والأداء المتميز بالفصل الدراسي الأول والمتابعة المستمرة للعملية التعلمية؛ ضمن خطة متكاملة للمقررات الفصل الدراسي الأول للفرقتين الأولى والثانية، لتحقيق نواتج تعليم عصرية وتتواكب مع متطلبات سوق العمل تماشيا مع رؤية الكلية والجامعة، موجها الشكر للدكتور حموده دردير، عميد الكلية.

سد احتياجات السوق

من جانبه، أوضح الدكتور حموده دردير، عميد الكلية، أنه جرى إعداد تقرير مجمع تضمن إنتاج منتجات جاهزة لسد احتياجات السوق، تتميز بوجود عنصري الابتكار والإبداع في التصميم والتنفيذ، شارك فيه جميع الهيئة المعاونة بالبرنامج تحت اشراف أساتذة المقررات.

تصميمات إبداعية

وتابع: شملت المقررات، أسس التصميم والرسم الهندسي والاسقاط وورش التأسيس والرسم الصناعي، والأخشاب الطبيعية ومقرر تخصصي تنفيذي والتي يتحصل الطلاب فيها على معرفة ماهية التصميم وعناصره وأسسه وكيفية إخراج إبداعه على الورق في صورة اسكتش أولية، ومن خلال الرسم الهندسي والاسقاط، وترجمة تلك الاسكتشات إلى رسومات تنفيذية، من خلال ورش التأسيس التي تدرب فيها الطالب على مهارات التنفيذ ومعرفة أنواع الأخشاب الطبيعية وأساليب التعاشيق المختلفة.

مستوحاة من الطراز المصري القديم

وأشار عميد الكلية إلى أن منتجات الطلاب عبارة عن، طاولة تجسد شعار الجامعة على شكل ثلاثة أحرف TTU، ومنضدة مستلهمة من الجناح الفرعوني المميز والذي كان رمزا للحماية والقوة، وأيضا النجوم الفرعونية التي تزين أسطح المعابد، ومشروع طاولة باستخدام التعاشيق الخشبية مستوحاة من الخط العربي على شكل حرف الخاء، وطاولة عصرية باستخدام التعاشيق الخشبية، ومشروع طاوله باستخدام التعاشيق الخشبية مستوحاة من شكل لعبه الشطرنج مع إضافة المكعبات من الخشب علي الجانبين، مشروع طاولة باستخدام التعاشيق الخشبية مستوحاة من الطراز المصري القديم وأخرى اشتملت في تصميم أرجلها علي مفتاح الحياة كرمز للطراز المصري القديم، ومشروع آخر باستخدام التعاشيق الخشبية باستخدام الكوايل مستوحاة من فن الخداع البصري.

مشروع ماكيت فيلا سكنية

وأضاف: كما شملت المشاريع، مشروع ماكيت لشركة بطول 160سم وعرض 128سم مكون من ثلاثة مكاتب وريسبيشن باستخدام الأخشاب لعمل الديكورات الداخلية للمشروع، ومشروع آخر لتصميم طاولة مودرن بطريقة التعليق المختلفة ولها منظر جمالي باستخدام فكرة بلورة الثلج ومن ثم استخدام أشكال البازل في أرجل الطاولة مما يجعلها قطعة ديكور فنية، ومشروع ماكيت فيلا سكنية مساحته الكلية 1.8 م × 1.2 م يتكون من مبنى سكني من طابقين يشتملان على غرف ولاند سكيب خارجي، كما أن المشروع مزود بإضاءة وجرى مراعاة أدق التفاصيل ليصبح أكثر واقعية، وتصميم طاولة باستخدام الأخشاب الطبيعية وبقايا الشجر وجرى تنفيذها بطرق التعليق المختلفة، كما شملت المشروعات تنفيذ مشروع ماكينة الراوتر للحفر على الخشب، وكذلك بعض المنتجات مثل ألعاب الأطفال تستهدف مراحل التعليم الأساسى.

مؤتمر شباب التكنولوجيين الثاني

وأكد عميد الكلية، أن مشروعات الطلاب سوف تصعد بشكل مباشر، للمشاركة بمعرض الصناعات الخشبية بمؤتمر شباب التكنولوجيين الثاني الذي سيعقد في الجامعة في فبراير المقبل 2024، مشيرا إلى أن المؤتمر يعقد خصيصا سنويا لإبراز طلاب الجامعة، لمنتجاتهم وأفكارهم ويجري تكريم وتحفيز الطلاب على مواصلة التحسين من أدائهم المهاري والمعرفي، كما ستشارك بعض المشروعات، كعرض تقديمي لشرح أسس التصميم والتنفيذ الخاص بها كأول تجميع للطلاب التكنولوجيين بدا العام الماضي لربط العملية التعلمية بسوق العمل بشكل مباشر ومشاركة رواد الاعمال والمستثمرين.

ضمت الهيئة الإشرافية على المشروعات كل من، الدكتور محمد على، والدكتورة منال مبارك، والدكتور محمد عدلي، أعضاء هيئة التدريس بالبرنامج و م.علا صلاح و م.أحمد مصطفى، و م. خلود عادل، و م. فاطمة رضوان، و م. أحمد مرتضى، و م. بيرهان محمد، أعضاء الهيئة المعاونة بالبرنامج.